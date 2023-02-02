السعودية.. جوال وشاحن يهددان أسرة كاملة بمنتصف الليل (صور + فيديو)

كشفت صحيفة "عكاظ" عن حادثة كادت تتسبب في كارثة لأسرة مكونة من 5 أشخاص في هزيع الليل في محافظة رفحاء بسبب هاتف جوال.

وأفادت "عكاظ" نقلا عن الوالد، فقد بأن أفراد أسرته فزعوا من نومهم بعد سماعهم صراخ ابنته (13 عاما)، والجوال يحترق بيدها.

وأوضح الأب أن ابنته نامت وجوالها بيدها وهو موصول بالشاحن، فانفجر بسبب ذلك، وعلى الفور هرع والدها مسرعا بها إلى قسم الطوارئ بمستشفى رفحاء المركزي، حيث جرى تحويلها لأخصائي العظام في المستشفى لمتابعة حالتها الصحية.

المصدر: "عكاظ"