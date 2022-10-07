"أوبك+" تدفع بايدن للتراجع مثل "سيمبسون" مع ابتسامة طويلة وغامضة

تتواصل العجائب والغرائب التي تظهر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهذه المرة تراجع بطريقة مسرحية عقب سؤال عن "أوبك +" ما ألهم نشطاء على الشبكة العنكبوتية بتشبيهه بهامر سيمبسون.

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وربط في الإنترنت مشهد تراجع بادين مع حركة مماثلة لبطل مسلسل سيمبسون الكرتوني بين أغصان متشابكة في لوحة للمقاربة بين الشخصيتين.

وفي معرض تعليقه على قرار منظمة "أوبك+"، أعرب الرئيس الأمريكي عن "خيبة أمله"، ثم ارتسمت على محياه ابتسامة غامضة متواصلة، وبدأ في التراجع بطريقة غريبة وملفتة وهو يوزع نظراته الودودة بين الصحفيين.

المصدر: RT