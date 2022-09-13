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شاب سوري يقول إنه "تائه في غابات اليونان" ويناشد بمساعدته وسط تشكيك في قصته

مجتمع

شاب سوري يقول إنه
RT
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوري قال إنه تائه في غابات اليونان، طالبا المساعدة من متابعيه.

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وظهر في مقطع الفيديو شاب قال إنه في إحدى غابات اليونان منذ أيام، مناشدا بمساعدته، حيث قال: "الله يخلصني من هالغابة..غابة اليونان..أرجع سالم غانم إلى ولادي".

وأضاف: "بقي لدي 17% فقط من شحن هاتفي وهذ، ولم أجد طريقة للخروج من هذه الغابة".

وأضاف في مقطع آخر: "أنا فقدت مجموعتي في غابات اليونان منذ 3 أيام ووحيد هنا وبدون طعام منذ صياح الأمي..فقط أريد أن يساعدني أحد في الخروج"، مشيرا إلى مكان في الغابة، اعتبر أنه من "الممكن أن يموت فيه".

في حين شكك عدد من المتابعين بقصة هذا الشاب، باعتبار أن لديه إنترنت وكان قادرا على الاتصال والخروج من الغابة.

شاب سوري يقول إنه

شاب سوري يقول إنه

المصدر: "مواقع التواصل الاجتماعي"

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