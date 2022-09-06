بريطانيا.. مواطن عانى من تعرق ليلي وارهاق ولم يتمكن الأطباء من تحديد السبب

عانى المواطن البريطاني جويل أتكينسون من التعرق الليلي والإرهاق على مدى عامين ولم يتمكن الأطباء من تشخيص السبب بدقة.



وتشير صحيفة Daily Mail، إلى أن الأطباء كانوا خلال سنتين، ينسبون أسباب هذه الحالة إلى التهاب المفاصل أو العمل المجهد .

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وكان المواطن البريطاني منذ عام 2019 يعاني من آلام مزعجة في كتفه وظهره، كانت تنسب في البداية إلى العمل المجهد ومن ثم إلى التهاب المفاصل. ولكن في الفترة الأخيرة ساءت حالته كثيرا وأصبح يعاني من تعرق ليلي شديد وإرهاق وآلام شديدة. ووفقا له، راجع الأطباء بسببها "مرات لا تحصى ".

وفي أحد الأيام دخلت زوجته إلى غرفة النوم ورأت حالته السيئة وانتبهت إلى لون شفتيه الأزرق، فاتصلت فورا بسيارة الإسعاف، التي نقلته إلى قسم الرعاية المركزة في المستشفى، ليشخص الأطباء هذه المرة إصابته بـ "ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد".

وقد أظهرت نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي، أن جويل يعاني فعلا من مشكلات في المفاصل، وتلف في النخاع العظمي داخل العمود الفقري، الذي يشير إلى الإصابة بسرطان الدم.

وتقول زوجته، "لهذا السبب كان يشعر بألم في الظهر. كانت هذه صدمة، لأن الجميع كانوا يؤكدون على نه يعاني من التهاب المفاصل. إنه أمر فظيع. لقد كنت غاضبة، وكنا نشعر بخيبة أمل كبيرة".

وآلان بدأت حالة جويل تتحسن تدريجا بعد تلقيه العلاج الصحيح خلال فترة طويلة.

المصدر: نوفوستي