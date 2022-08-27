سكان حي أمريكي ينتفضون على تصوير فيلم "فاست أند فوريوس" في شوارعهم (صور + فيديو)

احتج سكان أحد أحياء لوس أنجلوس الأمريكية على تصوير الجزء الـ11 من فيلم "فاست أند فوريوس"، بدعوى أن طرقات الحي تشهد منذ بدء التحضير للتصوير طفرة في السباقات غير القانونية.

وأعرب السكان عن غضبهم قبل التصوير المقرر انطلاقه نهاية هذا الأسبوع في أنجيلينو هايتس، وهي منطقة تاريخية بالقرب من وسط مدينة لوس أنجلوس.

وهذا المكان هو مقر الإقامة المتخيل لدومينيك توريتو، الشخصية التي يؤديها الممثل فين ديزل في السلسلة.

ويشهد الحي منذ طرح هذه الأفلام سباقات غير قانونية تتجمع خلالها الجماهير في الليل لمشاهدة عشاق السرعة وهم يشغّلون محركات سياراتهم بسرعة عالية في شوارع المدينة.

وقال داميان كيفيت المقيم في الحي والقائم على مؤسسة "سايف" المعارضة لهذه الممارسة، إن أفلام "فاست أند فوريوس" ساهمت في "تمجيد نشاط غير قانوني" حوّل حي أنجيلينو هايتس إلى "وجهة سياحية لسباق الشوارع غير القانوني".

وأضاف "لم تكن هناك سباقات شوارع في الحي قبل أن يشهد تصوير "فاست أند فوريوس".

أما بيلا، وهي مقيمة أخرى في الحي رفضت ذكر اسم عائلتها، فقالت إن أطفالها أصيبوا بصدمات نفسية بسبب ضجيج السيارات الذي يوقظهم في منتصف الليل خارج المنزل.

وتقول إنهم الآن خائفون للغاية من الذهاب إلى الخارج للعب، لأنهم "رأوا سيارات خارجة عن السيطرة".

ورأت بيلا أن على شركة "يونيفرسال ستوديوز" المنتجة للعمل نقل موقع التصوير إلى مكان آخر، بينما تحث جمعية "سايف" سلطات المدينة على تثبيت مطبات السرعة وعدم التسامح مطلقا مع سباقات الشوارع.

كما طلبت الجمعية من الشركة المنتجة إضافة إشارة على فيلم "فاست أند فوريوس" لتشجيع الناس على عدم المشاركة في مثل هذه السباقات.

وصدر أول أفلام هذه السلسلة عام 2001، وأصبحت منذ ذلك الحين ثامن أكثر سلاسل الأفلام درا للإيرادات في تاريخ شباك التذاكر، إذ حصدت 6.6 مليارات دولار لأفلامها العشرة.

ومن المقرر طرح "Fast and Furious 10"، الجزء الحادي عشر من السلسلة، في مايو المقبل.

RT @trtworld: Americans protest against the latest Fast and Furious movie being filmed in Angelino Heights neighbourhood of Los Angeles https://t.co/qXDw9hvNYepic.twitter.com/13uGpwHyQa — Proud Insafian🇧🇫🇵🇰 (@PMImrankhan1992) August 27, 2022

USA-Tournage de «Fast and Furious 10» :

Des riverains accusent le film d'encourager les rodéos urbains.



27 août 2022 pic.twitter.com/eAtyLhZYyV — + 243 NOMBRE D'OR ! (@Thesaron3) August 27, 2022

المصدر: أ ف ب