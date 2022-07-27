العلماء يعيدون ابتكار عطر عمره 3200 عام

تمكن فريق علمي يتألف من 15 خبيرا من إعادة ابتكار عطر عمره 3200 عام.

إقرأ المزيد





وتشير وكالة DHA، إلى أن الفريق العلمي عمل على مدى ثلاث سنوات حتى تمكن من إعادة ذلك العطر الذي ابتكرته تابوتي البابلية، أول امرأة كيميائية ومبتكرة للعطور قبل 3200 عام في بلاد ما بين النهرين.

وقد استند الفريق العلمي في عمله على ما كتبته تابوتي على لوح طيني - الميليسيا، نبات المر، الورد، وغيرها. وبالإضافة إلى صيغة العطر ، ووصفت بالتفصيل عملية تركيب هذا العطر.

المصدر: نوفوستي