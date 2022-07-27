 
مباشر

العلماء يعيدون ابتكار عطر عمره 3200 عام

متفرقات

العلماء يعيدون ابتكار عطر عمره 3200 عام
facebook.com
تابوتي ملكة العطور البابلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tho8

تمكن فريق علمي يتألف من 15 خبيرا من إعادة ابتكار عطر عمره 3200 عام.

إقرأ المزيد
طبيب روسي يكشف خطورة الروائح اللطيفة
طبيب روسي يكشف خطورة الروائح اللطيفة



وتشير وكالة DHA، إلى أن الفريق العلمي عمل على مدى ثلاث سنوات حتى تمكن من إعادة ذلك العطر الذي ابتكرته تابوتي البابلية، أول امرأة كيميائية ومبتكرة للعطور قبل 3200 عام في بلاد ما بين النهرين.

وقد استند الفريق العلمي في عمله على ما كتبته تابوتي على لوح طيني - الميليسيا، نبات المر، الورد، وغيرها. وبالإضافة إلى صيغة العطر ، ووصفت بالتفصيل عملية تركيب هذا العطر.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا