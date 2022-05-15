وسائل الإعلام ترصد هفوة جديدة لبايدن!

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو لخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في القمة الأمريكية - الآسيان، حيث أبدى خلاله هفوة جديدة واصفا نائبة الرئيس كامالا هاريس رئيسة البلاد.

وبحسب موقع "news.am" ، وخلال خطاب بايدن في القمة الأمريكية - الآسيان في 13 مايو، قام بتحية نائبته كامالا هاريس وقدمها كرئيس.

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وقال خلال المؤتمر: "إن منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي منطقة حرة ومنفتحة ومستقرة ومزدهرة ومرنة وآمنة. وهذا ما نسعى إليه جميعا. ولهذا طلبت من الرئيس هاريس السفر إلى المنطقة في أغسطس الماضي".

Biden Calls Vice President Kamala Harris "President" pic.twitter.com/CDqDIBz97p — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) May 13, 2022

المصدر: RT