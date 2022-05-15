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وسائل الإعلام ترصد هفوة جديدة لبايدن!

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نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو لخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في القمة الأمريكية - الآسيان، حيث أبدى خلاله هفوة جديدة واصفا نائبة الرئيس كامالا هاريس رئيسة البلاد.

وبحسب موقع "news.am" ، وخلال خطاب بايدن في القمة الأمريكية - الآسيان في 13 مايو، قام بتحية نائبته كامالا هاريس وقدمها كرئيس.

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وقال خلال المؤتمر: "إن منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي منطقة حرة ومنفتحة ومستقرة ومزدهرة ومرنة وآمنة. وهذا ما نسعى إليه جميعا. ولهذا طلبت من الرئيس هاريس السفر إلى المنطقة في أغسطس الماضي".

المصدر: RT

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