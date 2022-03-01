نجمة نيكلوديون "أماندا بينز" ترفع دعوى قضائية لإنهاء الوصاية عليها

قدمت الممثلة الامريكية "نجمة نيكلوديون" أماندا بينز طلبا رسميا لإنهاء فترة وصاية والدتها عليها بعد تسع سنوات من فرضها، بسبب مشاكل عدة كانت قدر مرت بها.

وأصدر محامي الممثلة بينز"ديفيد إسكيبياس" بيانًا لـ People Today ، قال فيه إن "أماندا ترغب في إنهاء الوصاية، وهي تعتقد أن حالتها تحسنت وأن حماية المحكمة لم تعد ضرورية لها.

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وأرفقت بينز طلبها بتقرير يفيد بأهليتها وقدرتها على التصرف، يتضمن شهادة طبيب نفسي، ومن المقرر عقد جلسة استماع في 22 مارس الحالي.

وكانت المحكمة، وضعت نجمة "نيكلوديون"، تحت الوصاية في أغسطس 2013، ما منح والدتها، لين بينز، السيطرة القانونية على شؤونها الشخصية والطبية والمالية، جاءت هذه الخطوة بعد أن تم إدخال أماندا، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 27 عاماً، إلى المستشفى في حالة نفسية مضطربة بزعم أنها أشعلت حريقا صغيرا متعمدا في أحد الممرات.

المصدر: Hollywood life