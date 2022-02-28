البلوجر التركي كوكسال بابا يثير الجدل في مصر

أثارت زيارة البلوجر التركي الشهير كوكسال بابا إلى مصر، ضجة وجدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من النواب في مصر.

واعتبرعدد من النواب، أنه أثناء زيارة البلوجر كوكسال بابا جرت إهانة العلم المصري حيث قالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب في مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار"، إنها ستتقدم بطلب إحاطة بسبب زيارة كوكسال بابا وطريقة استقباله داخل مصر وما حدث بها من تجاوزات وبالأخص إهانة العلم المصري.

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وأضافت النائبة بأنها تقدر كوكسال بابا، "لكن حديثه في الفيديوهات يتنافى مع قيم المصريين، كما أن وضع العلم المصري خلفه على كرسي عال مرفوض تماما، وهذه الأمور يجب أن تكون على مستوى المسؤولية وهناك طريقة أخرى لعمل دعاية محترمة جدا".

وكان البلوجر التركي كوكسال بابا قد زار مصر خلال الأيام الماضية، للترويج لأحد مطاعم المشويات في مدينة 6 أكتوبر، واستقبل كوكسال بابا عند وصوله إلى المطار بطريقة مثيرة للجدل، إذ كانت بانتظاره سيارة فارهة ورافقه حراس شخصون وعشرات الكاميرات والمعجبون.

ويحظى البلوجر التركي بشعبية كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصيصا في العالم العربي، حيث يستحضر المستخدمون صوره ومقاطع مصورة له للتعبير عن مواقف يومية عدة، وبدأت شهرة كوكسال في عام 2016 بعد ظهوره في فيديو أثناء مشاجرة مع رجل ضخم البنية، وحصد هذا الفيديو أكثر من 6 ملايين مشاهدة، ويمتلك كوكسال بابا أكثر من 3 ملايين متابع على حسابه بموقع"إنستغرام" و3.2 مليون متابع على "تيك توك"، وحصل على الذراع الذهبية من منصة اليوتيوب، بعد تخطي قناته الخاصة مليون مشترك عام 2021.

المصدر : صدى البلد +إنستغرام