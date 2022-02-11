رصد عناكب سامة في سلع البقالة في متاجر بأستراليا

اكتشف متسوقون عناكب حمراء الظهر قاتلة مخبأة في أكياس من العنب تم شراؤها من متجري سوبر ماركت مختلفين في أستراليا.

وجرى الشراء يوم الأربعاء في سوبر ماركت Coles في Runaway Bay، كوينزلاند، وفي متاجر أخرى لسلسلة البيع بالتجزئة في Tweed Heads، نيو ساوث ويلز، حسبما ذكرت 9News.

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وقال الشرطي المتقاعد أندرو بيل، إن ابنته رصدت عنكبوتا "حيا" عندما كانت تشتري الفاكهة. وقال بيل: "آخر شيء تتوقعه هو ظهور عنكبوت أحمر في العنب".

وقال توني مارشيل، عميل آخر سيئ الحظ، إن العنكبوت "لم يكن ضخما، لكنه ربما كان كبيرا بما يكفي ليلدغ".

وقال مارشيل لـ 9News: "كنت قلقا للغاية من أن الأمهات يضعن عناقيد العنب في علب غذاء أطفالهن وهذا قد يكون سيئا للغاية".

ووصف متحدث باسم Coles العناكب المختبئة في المحاصيل بأنها "مشكلة على مستوى الصناعة"، وقال إن بائع التجزئة يبذل قصارى جهده للتخلص من "أي وجود للآفات".

ويمكن أن تجلب لدغات من الإناث ذات الظهر الأحمر، وهي أقارب لعنكبوت الأرملة السوداء، مرضا خطيرا وتسبب الوفاة، وإن كان ذلك نادرا، وفقا للمتحف الأسترالي. ويمكن أن تنتج اللدغة مجموعة واسعة من الأعراض غير السارة، من الألم الشديد إلى الغثيان والصداع.

المصدر: RT