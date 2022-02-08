"ليس مغلقا للتحسينات"..مطعم شاورما في السعودية يغلق أبوابه لسبب "طريف" (فيديو)
AP Nariman El-Mofty
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لافتة تكشف عن سبب "طريف" لإقفال مطعم شاورما في مدينة الزلفي بالمملكة العربية السعودية.
وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر لافتة وضعت أمام المطعم، وكتب عليها: "عملائنا الكرام.. مطعم شاورما صح ليس مغلقًا للتحسينات، بس معلم الشاورما راح يتزوج".
كما كتب على اللافتة أيضا: "لا تنسونه من الدعاء.. وشكرا". وحظي هذا المقطع على تفاعل واسع بمواقع التواصل لطرافته.
السعودية 🇸🇦— 🇰🇼sahab news سَحابْ نيوز🇰🇼 (@sahabnews1) February 6, 2022
مطعم شاورما في #الزلفي قفلوا المحل عشان معلم الشاورما سافر يتزوج وبيرجع🇸🇦 pic.twitter.com/wfwqp7XMzh
المصدر: RT
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