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"ليس مغلقا للتحسينات"..مطعم شاورما في السعودية يغلق أبوابه لسبب "طريف" (فيديو)

متفرقات

AP Nariman El-Mofty
الرياض
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لافتة تكشف عن سبب "طريف" لإقفال مطعم شاورما في مدينة الزلفي بالمملكة العربية السعودية.

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وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر لافتة وضعت أمام المطعم، وكتب عليها: "عملائنا الكرام.. مطعم شاورما صح ليس مغلقًا للتحسينات، بس معلم الشاورما راح يتزوج".

كما كتب على اللافتة أيضا: "لا تنسونه من الدعاء.. وشكرا". وحظي هذا المقطع على تفاعل واسع بمواقع التواصل لطرافته.

المصدر: RT

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