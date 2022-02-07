 
مباشر

نجم سعودي يثور على التلفزيون الحكومي: النخلة العوجاء بطاطها في غير حوضها! (فيديو)

أخبار العالم العربي

نجم سعودي يثور على التلفزيون الحكومي: النخلة العوجاء بطاطها في غير حوضها! (فيديو)
العلم السعودي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sc5h

انتقد الفنان عبد الرحمن الخطيب، التلفزيون السعودي بسبب شرائه مسلسلات باللهجة السعودية والمحلية من منتج لبناني وآخر عراقي.

وقال الخطيب في مقطع فيديو متداول: "فيه مثل شعبي جميل جدا يقول (النخلة العوجاء بطاطها في غير حوضها) هذا المثل ينطبق على التلفزيون السعودي مع الأسف الشديد".

وأضاف: "إخوتنا العرب نرحب بهم ونقبل رؤوسهم وأهلا وسهلا بهم والبلد بلدهم، نرحب بهم سواء في بلدانهم أو هنا، إنما يأتي منتج لبناني ينتج مسلسل سعودي باللهجة السعودية ويسلمه من الباطن لشركة أردنية، ومنتج عراقي ينتج مسلسل سعودي باللهجة المحلية.. والمؤسسات السعودية تسكر، نسكر مؤسساتنا".

وختم الخطيب بقوله: "لبناني أنتج لبناني وبيعه للتلفزيون السعودي، عراقي انتج عراقي وبيعه للتلفزيون السعودي، بس المحلي خليه للمنتج السعودي".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا