نجم سعودي يثور على التلفزيون الحكومي: النخلة العوجاء بطاطها في غير حوضها! (فيديو)

انتقد الفنان عبد الرحمن الخطيب، التلفزيون السعودي بسبب شرائه مسلسلات باللهجة السعودية والمحلية من منتج لبناني وآخر عراقي.

وقال الخطيب في مقطع فيديو متداول: "فيه مثل شعبي جميل جدا يقول (النخلة العوجاء بطاطها في غير حوضها) هذا المثل ينطبق على التلفزيون السعودي مع الأسف الشديد".

وأضاف: "إخوتنا العرب نرحب بهم ونقبل رؤوسهم وأهلا وسهلا بهم والبلد بلدهم، نرحب بهم سواء في بلدانهم أو هنا، إنما يأتي منتج لبناني ينتج مسلسل سعودي باللهجة السعودية ويسلمه من الباطن لشركة أردنية، ومنتج عراقي ينتج مسلسل سعودي باللهجة المحلية.. والمؤسسات السعودية تسكر، نسكر مؤسساتنا".

وختم الخطيب بقوله: "لبناني أنتج لبناني وبيعه للتلفزيون السعودي، عراقي انتج عراقي وبيعه للتلفزيون السعودي، بس المحلي خليه للمنتج السعودي".

المصدر: RT