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مزارع سعودي يوثق فيديو لتجمد ثوبه من شدة البرودة (فيديو)

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مزارع سعودي يوثق فيديو لتجمد ثوبه من شدة البرودة (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق شدة البرودة في محافظة طبرجل السعودية، وكيف تجمد على إثرها ثوب المزارع بشكل مستقيم.

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وأظهر مقطع فيديو وثقه المزارع ظاهر عتيق الشراري، وتداوله رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الثوب متجمد ويبدو وكأن شخصا يرتديه، وهو ما أثار تفاعلا بمواقع التواصل.

وقال موثق الفيديو: "السلام عليكم أسعد الله صباحكم بكل خير التاريخ اليوم 19 يناير 2022..الثوب متجمد هذا الثوب الشغل حق المزرعة ونحمد الله ونشكره".

المصدر: RT

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