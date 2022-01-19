المركز الوطني للأرصاد في السعودية يكشف عن أبرد مدينة بالمملكة في شتاء الـ30 عاما الماضية

كشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن اسم أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ30 عاما الماضية، وفقا للسجلات المناخية للمركز.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن طريف الواقعة شمال المملكة هي أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ30 عاما الماضية، وكان المركز أكد أمس الثلاثاء، استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع، مع فرصة لتكون الصقيع، موضحا أن طريف سجلت أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بـ(-6)ْ.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان)، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق.

🛑#طريف هي أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ 30 عاماً الماضية وفقاً للسجلات المناخية للمركز.#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا#نحيطكم_بأجوائكمpic.twitter.com/Zf5QG1nrCo — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) January 19, 2022

وكشف أستاذ المناخ السعودي، عبد الله المسند، في وقت سابق من اليوم عن موعد دخول أبرد كتلة هوائية في هذا الشتاء حتى الآن للمملكة، محذرا من "التنزه البري".

المصدر: تويتر+صحيفة "عاجل"