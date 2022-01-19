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"بكانون كن في بيتك".. خبير مناخ سعودي يحذر من أبرد كتلة هوائية تتجه نحو المملكة

أخبار العالم العربي

AP Hassan Ammar
صورة تعبيرية للثلوج في السعودية
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كشف أستاذ المناخ السعودي، عبد الله المسند، عن موعد دخول أبرد كتلة هوائية في هذا الشتاء حتى الآن، للمملكة، محذرا من "التنزه البري".

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وعبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، قال عبد الله المسند: "اليوم المرتفع الجوي "H" يأخذ مكانه متربعا فوق أجواء السعودية، عبر كتلة هوائية معتدلة البرودة، بسبب تغير مهب الرياح لمرور منخفض جوي متوسطي فوق الشام، وبعد مرور المنخفض يفتح المجال لكتلة هوائية هي الأبرد في هذا الشتاء حتى الآن، وذلك يومي الجمعة والسبت".

وأضاف المسند: "اليوم متوقع أن تنشط الرياح السطحية الغربية، وقد تثير بعض الغبار على الأجزاء الشمالي في منطقتي الجوف والحدود الشمالية..أمس كانت درجة الحرارة أقل من معدلها السنوي في النصف الشمالي للسعودية من 1-6 درجات مئوية".

وتابع محذرا: "يفضل إلغاء التنزه البري (الكشتات) يومي الجمعة والسبت للعوائل على الأقل لدواعي شدة البرد القارس، وعلى قولة أهل الشام: "بكانون كِنّ في بيتك، وكثر من حطبك وزيتك"..سيما وأن الصفر المئوي قد يصل حتى أطراف شمالي الربع الخالي فجر السبت، ودونك خريطة الصفر المئوي فجر الجمعة والسبت".

المصدر: RT

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