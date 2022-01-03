الثلوج الكثيفة تغطي جبال تبوك السعودية
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غطت الثلوج الكثيفة الجبال في منطقة تبوك السعودية بالقرب من الحدود الأردنية يوم الاثنين.
وتظهر لقطات بثتها قناة الإخبارية السعودية جبال تبوك العالية مغطاة بالثلوج التي كانت تتساقط على مدار الأيام الثلاثة الماضية. ووقفت مئات السيارات على الطريق حيث توافد الناس للاستمتاع بالطقس غير المعتاد.
وأفاد المركز السعودي للأرصاد الجوية اليوم الاثنين بأنه من المتوقع هبوب عواصف رعدية عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة وبرد في كل من مكة والرياض ومناطق أخرى في البلاد.
المصدر: AP
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