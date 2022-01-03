 
مباشر

في حدث نادر من نوعه.. ولادة توأم في عامين مختلفين

متفرقات

في حدث نادر من نوعه.. ولادة توأم في عامين مختلفين
المصدر: تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3ha

ولد توأم بفارق 15 دقيقة فقط ولكن في سنتين مختلفتين، وذلك عشية رأس السنة بين عامي 2021 و2022.

إقرأ المزيد
اليمن.. ولادة توأم سيامي في مستشفى
اليمن.. ولادة توأم سيامي في مستشفى "فلسطين" بصنعاء

وولد أحد التوأمين في ولاية كاليفورنيا، قبل منتصف الليل بدقائق في نهاية عام 2021 والآخر في منتصف ليلة رأس السنة الجديدة 2022 تماما.

وأنجبت الأم فاطمة مادريجال طفلها ألفريدو أنطونيو تروجيلو الساعة 11:45 مساء، وبعد 15 دقيقة ولدت شقيقة ألفريدو، أيلين يولاندا تروجيلو في منتصف الليل مع بداية عام 2022.

وقالت الوالدة في بيان صحفي: "إنه لأمر مجنون بالنسبة لي أن يكونا توأمان ولديهما أعياد ميلاد مختلفة، لقد تفاجأت وسعدت بوصولها في منتصف الليل".

ووصفت الدكتورة آنا أبريل أرياس، طبيبة الأسرة في المستشفى، هذه الولادة بأنها "واحدة من أكثر الولادات التي لا تنسى في حياتي المهنية".

المصدر: "PEAPLE"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا