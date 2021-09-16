اليمن.. ولادة توأم سيامي في مستشفى "فلسطين" بصنعاء

نجح فريق طبي في مستشفى "فلسطين" للأمومة والطفولة بالعاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس، في إجراء عملية ولادة قيصرية لامرأة أنجبت توأما سياميا ملتصقا من الصدر والبطن.

وأوضحت أخصائية النساء والولادة، الدكتورة عذبة البرطي، أن الأم اكتشفت حملها بتوأم سيامي في بداية الشهر السابع من الحمل، مضيفة أن حالتها مستقرة.

وبينت البرطي أن التوأم السيامي مكون من بنتين تمتلكان رأسين وعمودين فقريين وبطنين وثلاثة أرجل وثلاثة أيد، ويبلغ وزن كل واحدة منهما كيلوغراما و800 غرام، وهما في حالة حرجة على أجهزة التنفس الصناعي بقسم الحضانة وتحتاجان للرعاية الطبية الفائقة لضمان بقائهما على قيد الحياة.

وأكدت مديرة المستشفى ندى الوجمان أن المستشفى قدم الرعاية الطبية اللازمة للتوأم السيامي، وتم وضعهما في الحضانة وحالتهما حرجة، مشيدة بجهود الفريق الطبي ونجاح العملية القيصرية.

وأوضحت أن ولادة التوأم السيامي تعتبر الحالة الثانية بالمستشفى بعد ولادة أربعة توائم ذكور في العام 2019، اثنين منهما كانا ملتصقين توفيا بعد الولادة مباشرة.

المصدر: موقع "26 سبتمبر"