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أمير سعودي يعلق بأبيات من الشعر على فيديو طريف لشاب يقفز على السيارة لدفع الحساب عن صديقه (فيديو)

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أمير سعودي يعلق بأبيات من الشعر على فيديو طريف لشاب يقفز على السيارة لدفع الحساب عن صديقه (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو "طريف"، لشاب أراد أن يدفع الحساب عن صديقه أمام أحد المطاعم.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، يظهر سيارة تقف على شباك الطلبات في أحد المطعم،  فيما يفتح الشاب الجالس بجانب السائق باب السيارة من الجانب الأيمن ويقفز فوقها ليدفع الحساب بدلا من صديقه، في مشهد أثار إعجاب الكثيرين.

وأشاد المغردون بردة فعل الشاب تجاه صديقه واعتبروها "جانبا من كرم أبناء الوطن وأخلاقهم النبيلة التي توارثوها واستمرت معهم إلى يومنا هذا".

هذا وأعاد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، نشر هذا المقطع، معلقا عليه بأبيات من الشعر.

المصدر: RT

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