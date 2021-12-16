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بيع رقم لوحة سيارة بمبلغ ضخم في الأردن

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بيع رقم لوحة سيارة بمبلغ ضخم في الأردن
AFP Khalil MAZRAAW
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بيعت اليوم الخميس مركبة موديل 2008 وتحمل رقما مميزا بالمزاد العلني بمبلغ 550 ألف دينار أردني، وفق مواقع محلية.

وحسب المصادر، شارك بالمزاد 134 مزاودا، قبل أن يرسو المزاد على أحدهم بقيمة 550 ألف دينار (ما يعادل 775 ألف دولار).

والرقم المميز الذي يبدأ بترميز 10 ويقابله خانة واحدة من الأرقام فقط هو ما دفع المزاودين للدخول بهذا المزاد.

المصدر: "خبرني"

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