بيع رقم لوحة سيارة بمبلغ ضخم في الأردن

بيعت اليوم الخميس مركبة موديل 2008 وتحمل رقما مميزا بالمزاد العلني بمبلغ 550 ألف دينار أردني، وفق مواقع محلية.

وحسب المصادر، شارك بالمزاد 134 مزاودا، قبل أن يرسو المزاد على أحدهم بقيمة 550 ألف دينار (ما يعادل 775 ألف دولار).

رقم سيارة تم بيعه في 550 الف دينار اردني pic.twitter.com/ZkYIgmHWNZ — احمد الزعبي (@AlzoubiAhmad90) December 16, 2021

والرقم المميز الذي يبدأ بترميز 10 ويقابله خانة واحدة من الأرقام فقط هو ما دفع المزاودين للدخول بهذا المزاد.

المصدر: "خبرني"