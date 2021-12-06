رئيس شركة أمريكية للرهن العقاري يطرد 900 موظف عبر "زووم" (فيديو)

أعلن فيشال غارغ رئيس الشركة الأمريكية للرهن العقاري Better.com في ندوة عبر Zoom يوم الأربعاء عن تسريح حوالي 9٪ من كوادر الشركة، حيث تم إبلاغ أكثر من 900 موظف بإلغاء عقودهم.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال فيشال غارغ في المكالمة: "إذا كنت موجودا في هذا الاتصال، فأنت جزء من المجموعة غير المحظوظة التي سيتم تسريحها.. تم إنهاء عملكم هنا على الفور".

وأضاف أن الموظفين يمكن أن يتوقعوا استلامهم رسالة عبر البريد الإلكتروني من الموارد البشرية توضح بالتفصيل المزايا ومكافآت نهاية الخدمة.

وتذرع غارغ بأن كفاءة السوق والأداء والإنتاجية هي المسؤولة عن عمليات التسريح، إضافة إلى الكثير من أوجه التقصير من قبل الموظفين المسرحين، مشيرا إلى أنه كان من الضروري للشركة القيام بما يتوجب عليها من أجل البقاء.

من جهتهم أعرب الموظفون عن صدمتهم بهذه الخطوة وانتقدوا غارغ بسبب مكالمة أخرى أجراها بعد الإعلان عن تسريح العمال وعلق خلالها على مستوى الشركة، حيث قال إن أداء الموظفين الباقين سيراقب عن كثب.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية