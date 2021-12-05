نبيلة عبيد تصف ميرهان حسين بـ"العفريتة" (فيديو)

نشرت الفنانة ​نبيلة عبيد​ فيديو على "إنستغرام" ظهرت فيه الفنانة المصرية ​ميرهان حسين​، وهي ترقص وتقلد حركات نبيلة عبيد.

وعلقت نبيلة عبيد ذات الـ76 عاما على الفيديو قائلة "إنها عند مشاهدتها الفيديو دهشت، وقالت إنها هي نفسها التي تظهر فيه، لكنها لا تذكر أن هذا المشهد كان في فيلم، أو صورته هي".

وأضافت: "وبعدين لما عرفت صاحبة الفيديو فعلا قولت يا جمالك وجمال شطارتك.. الممثلة الموهوبة الجميلة ميرهان حسين".

وتابعت قائلة: "بس اللي مجنني إنتي جبتي بدلة الرقص دي منين يا عفريتة؟".

واختمت نبيلة تعليقها قائلة "أنا سعيدة إنك بتعرفي تقلديني وكل إلي بيحبوني دايما بيقلدوني خاصة في الفيلم ده.. بحبك وبحبكم كلكم..".

المصدر: RT