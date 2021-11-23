النجمة البحرينية شذى سبت ترد على الشائعات وتكشف سبب مكوثها بالمستشفى (فيديو)

كذّبت النجمة البحرينية شذى سبت خبر إصابتها بجلطة دماغية بعد أن تداول بعض المغردين والمدونين أنباء حول ذلك، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية.

وقالت الممثلة شذى في تدوينة على "إنستغرام": "مازلت منومة بالمستشفى.. والحمد لله وضعي مستقر وشكرا لكل اللي سأل عني.. وشكرا لطاقم الطبي مستشفى ملك حمد وعلى رأسهم دكتور عمر الشريف.

وأرفقت مع تدوينتها للخبر الذي انتشر ويتحدث عن إصابتها بجلطة في الدماغ ودخولها العناية المركزة.

كما نشرت النجمة البحرينية مقطع فيديو شرحت من خلالها سبب تواجدها في المستشفى، حيث أكدت أنها دخلت للمستشفى بسبب متاعب في المعدة فقط، نافية إصابتها بجلطة.

وأضافت أنها تعاني من هذه الأزمة منذ عام 2018 وتعود إليها كل فترة.

ووجهت الشكر لكل من سأل عنها، خاصة أنها تلقت عشرات المكالمات منذ انتشار الشائعات حولها.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي