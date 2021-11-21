هاني شاكر: أنت قتلت الفن يا شاكوش (فيديو)

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر إن مشكلة حسن شاكوش مغني المهرجانات، هي أنه "ارتكب غلطة لا تغتفر، حيث جعل الجمهور يسب زميلا له ويقول في حقه كلاما جارحا".

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وأضاف هاني شاكر عبر فضائية "النهار"، أن حسن شاكوش ارتكب فعلا فاضحا في الطريق العام، مشيرا إلى أن هناك دعاوى مرفوعة ضده.

وقال: "يطلع على المسرح يخلي الجمهور يشتم زميله، وفي آخر الفيديو تهين عازفين الإيقاع المحترمين وتقول ولادهم رقصات، تشتم زميلك على الملأ.. والله لو غابة ما يحصل فيها كده".

وتابع: "أنت قتلت الفن يومها يا شاكوش، ربنا أعطاك نعمة محافظتش عليها".

أما عن موقف النقابة من محمد رمضان، أضاف: "له وضع خاص لأنه عضو في نقابة المهن التمثيلية وعضو نقابة السينمائيين وفيه شوية حساسية في التعامل معه بالرفض".

وتابع: "الفترة اللي فاتت فيه تعهد للنقابة بالالتزام بالشو اللي بيعمله، وفي تاني حفلة لم يلتزم، وأنا بطمنك إن النقابة مش هتسكت على الموضوع ده، هيكون فيه قرار".

المصدر: وسائل إعلام مصرية