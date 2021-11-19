هاني شاكر: محمد رمضان متحصن

علق هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، على وضع الفنان محمد رمضان بعد قرار منع 19 من مطربي المهرجانات بالقول إنه "متحصن لأنه عضو نقابي".

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وقال هاني شاكر في مداخلة تلفزيونية بالهاتف: "وضع محمد رمضان خاص، فهو عضو في نقابة المهن التمثيلية، وبالتالي من يمنعه ويمنحه الدكتور أشرف زكي، ولما بييجي جواب من عنده بالسماح لمحمد رمضان بالغناء، بقول خلاص يعمل شو، لأنه عضو في النقابة الفنية".

ولفت نقيب المهن الموسيقية في مصر إلى أنه "لما أنا يجيلي فيلم وبابقى عاوز أمثل، باخد إذن من الدكتور أشرف زكي، يسمح لي إني أمثل لأني عضو في النقابة الفنية".

وتابع بهذا الشأن قائلا: "محمد رمضان متحصن لأنه عضو نقابي، وبعدين من حق الجمهور يقبل أو مايقبلش، ودي رسالة حابب أوجهها للجمهور، هو مين اللي بينجّح الناس دي ومين اللي مش بينجّحها؟ انتم لو مستائين مما يقدموه ماستمعوش".

وعما وصفها بالظواهر الغريبة قال هاني شاكر: "النقابة لها حدود، طبعا فيه أصوات جميلة في الساحة الفنية، بس للأسف الظواهر الغريبة دي هي اللي بتظهر وتنتشر أسرع، أي حد يقلع أو يقول كلام غريب هو ده اللي بيركب الترند، ربنا يرحمنا من الترند ده".

وتمنى نقيب المهن الموسيقية "من الجمهور العظيم في مصر والعالم العربي يقف معانا لتنقية الأجواء الفنية في مصر والعالم العربي".

وكانت نقابة المهن الموسيقية قررت منع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة، وتضم الأسماء الممنوعة كلا من "حمو بيكا، حسن شاكوش، وتقرر إلغاء التصريح السنوي لكزبرة وحنجرة- مصطفى زكريا محمد على الشهير بـ مسلم- أبوليلة - أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة - حمو طيخا - ريشة كوستا سمارة - شواحة - ولاد سليم - العصابة - الزعيم - علاء فيفتي - فرقة الكعب العالي- مجدي شطة - وزة مطرية - شكل - عمرو حاحا".

وأكدت النقابة في بيان بهذا الشأن: "يمنع منعا باتا من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".

المصدر: الوطن