"فرانس برس" تكشف حقيقة "وضع امرأة 18 مولودا دفعة واحدة"

أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن القصة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي قيل فيها إن امرأة أنجبت 18 طفلا دفعة واحدة، غير صحيحة.

وحصد خبر تحت عنوان "امرأة تلد 18 طفلا دفعة واحدة تهزّ العالم"، مرفق بصورة لسيدة حامل وأخرى لأطفال حديثي الولادة مع طبيب، آلاف المشاركات والتعليقات على مواقع التواصل.

AFP

وقالت "فرانس برس" إن هذا الخبر "غير صحيح، فصورة المرأة معدلة أما القصة فمختلقة ومصدرها موقع ساخر".

وبينت أنه بعد فحص الخبر، تبين أن صورة المرأة الحامل المرفقة بالخبر معدلة ونشرت عام 2015 على موقع DeviantArt، المعني بنشر الأعمال الفنية.

أما صورة الطبيب الذي يتوسط عددا من الأطفال حديثي الولادة فلا شأن لها بالقصة والمرأة الحامل، فقد أظهر التفتيش عنها أنها منشورة على حساب طبيب أميركي يعيش في تايلاند عام 2012.

وأكدت أن "القصة المرفقة بالصور ما هي إلا من نسج خيال مؤلفيها في إحدى المواقع الساخرة".

المصدر: "فرانس برس"