امرأة هندية تنجب أول مولود لها بعمر الـ70 وسط ذهول الأطباء (فيديو + صور)

رحبت عائلة هندية بمولودها الأول، بعد محاولتهم الإنجاب على مدى عقود، في حين أن ما لفت نظر الأطباء، هو أن والدة هذا الطفل تبلغ نحو 70 عاما من العمر.

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وفي التفاصيل، كانت السيدة جيفونبن راباري (70 عاما)، وزوجها مالداري (75 عاما)، يحاولان إنجاب طفل منذ عقود، وهما من قرية صغيرة تسمى مورا في ولاية غوجورات بالهند، ومتزوجان منذ 45 عاما، واستطاعا أن يحظيان برضيع، عن طريق التلقيح الاصطناعي.

امرأة هندية تنجب طفلها الأول في سن السبعين لتصبح واحدة من اكبر الأمهات الجدد في العالم بعد أن حملت من زوجها ذو ال 75 عامًا ابنًا من خلال التلقيح الاصطناعي

By : @q1q555

pic.twitter.com/eBUQQXsKDL — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) October 18, 2021

أكدت جيفونبن أنها لا تملك بطاقة هوية لإثبات عمرها، لكنها زعمت أنها تبلغ من العمر 70 عاما، مما يجعلها واحدة من أكبر الأمهات في العالم.

من جانبه، أوضح الطبيب ناريش بهنوشالي: "عندما جاؤوا إلينا لأول مرة، أخبرناهم أنه لا يمكن إنجاب طفل في مثل هذه السن المتقدمة، لكنهم أصروا، وقالوا إن العديد من أفراد أسرهم فعلوا ذلك أيضا".

وأضاف: "هذه واحدة من أندر الحالات التي رأيتها على الإطلاق".

يشار إلى أن امرأة هندية أخرى تدعى مانجاياما ياراماتي، هي أكبر امرأة في العالم تلد، بعد إنجابها توأما من خلال التلقيح الاصطناعي في سبتمبر 2019، إذ أنها كانت تبلغ من العمر 74 عاما.

المصدر: "THE SUN"