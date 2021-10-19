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امرأة هندية تنجب أول مولود لها بعمر الـ70 وسط ذهول الأطباء (فيديو + صور)

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امرأة هندية تنجب أول مولود لها بعمر الـ70 وسط ذهول الأطباء (فيديو + صور)
Reuters DANISH SIDDIQUI
مدخل طوارئ مستشفى في الهند
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رحبت عائلة هندية بمولودها الأول، بعد محاولتهم الإنجاب على مدى عقود، في حين أن ما لفت نظر الأطباء، هو أن والدة هذا الطفل تبلغ نحو 70 عاما من العمر.

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وفي التفاصيل، كانت السيدة جيفونبن راباري (70 عاما)، وزوجها مالداري (75 عاما)، يحاولان إنجاب طفل منذ عقود، وهما من قرية صغيرة تسمى مورا في ولاية غوجورات بالهند، ومتزوجان منذ 45 عاما، واستطاعا أن يحظيان برضيع، عن طريق التلقيح الاصطناعي.

أكدت جيفونبن أنها لا تملك بطاقة هوية لإثبات عمرها، لكنها زعمت أنها تبلغ من العمر 70 عاما، مما يجعلها واحدة من أكبر الأمهات في العالم.

امرأة هندية تنجب أول مولود لها بعمر الـ70 وسط ذهول الأطباء (فيديو + صور)

من جانبه، أوضح الطبيب ناريش بهنوشالي: "عندما جاؤوا إلينا لأول مرة، أخبرناهم أنه لا يمكن إنجاب طفل في مثل هذه السن المتقدمة، لكنهم أصروا، وقالوا إن العديد من أفراد أسرهم فعلوا ذلك أيضا".

وأضاف: "هذه واحدة من أندر الحالات التي رأيتها على الإطلاق".

امرأة هندية تنجب أول مولود لها بعمر الـ70 وسط ذهول الأطباء (فيديو + صور)

يشار إلى أن امرأة هندية أخرى تدعى مانجاياما ياراماتي، هي أكبر امرأة في العالم تلد، بعد إنجابها توأما من خلال التلقيح الاصطناعي في سبتمبر 2019، إذ أنها كانت تبلغ من العمر 74 عاما.

المصدر: "THE SUN"

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