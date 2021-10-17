دب يهاجم امرأة حامل أثناء عرض في السيرك (فيديو)
Reuters
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في حادثة كادت أن تحول عرضا في أحد قاعات السيرك بمقاطعة أريول الروسية إلى مأساة، بعد أن هاجم دب سيرك امرأة تعمل مساعدة للمروضين.
وتقول وسائل إعلام محلية إن الدب بدا هادئا في البداية، قبل يصبح فجأة عدائيا ويهاجم المراة أمام مئات المتفرجين.
وسارع المروضون العاملون في السيرك إلى إنقاذ المرأة، وهي حامل ونقلها إلى المستشفى، دون أن تتحدث التقارير الإعلامية عن حالتها الصحية لاحقا.
المصدر: RT
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