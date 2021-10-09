بوسني يشيّد بيتا متحركا لزوجته حتى يجنبها الشعور بالملل (فيديو)

شيد رجل من البوسنة بيتا متحركا لزوجته التي تمنت أن ترى مشاهد متعددة من البيت تجنبا للملل، حيث جعلها ترى شروق الشمس في لحظة والمارة العابرين في اللحظة التي تليها.

وأمام المنزل الجديد الذي شد أنظار الزائرين قال البوسني فوجين كوسيتش (72 عاما) لوكالة "رويترز": "كانت كثيرا ما تعيد تجديد بيتنا حبا في التغيير، فقلت لها سأبني لك بيتا دوارا يلف كيفما شئت".

وفي سهل خصيب بشمال البوسنة قرب بلدة سرباتس، يدور المنزل حول محور قطره سبعة أمتار صممه كوسيتش بنفسه.

ويتغير المشهد في لحظات بين حقول الذرة والأراضي الزراعية وبين الغابات والنهر وكل هذا بالسرعة المطلوبة.

وقال الزوج: "المنزل يمكن أن يلف دائرة كاملة على مدى 24 ساعة في أبطأ سرعاته، في حين أنه يمكنه أن يكمل اللفة خلال 22 ثانية فقط".

واستغرق بناء البيت ست سنوات، باستبعاد فترة مكث فيها الرجل بالمستشفى لعلاج مشكلة في القلب.

المصدر: "رويترز"