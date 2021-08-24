العراق يقر خطة عملاق النفط البريطاني الجديدة

وافق العراق على خطة "بريتش بتروليوم بي.بي" لفصل عملياتها في العراق، وذلك في سياق تطلع شركة النفط البريطانية العملاقة إلى تحويل التركيز على استثمارات منخفضة انبعاثات الكربون.

وستمتلك الشركة الجديدة "البصرة للطاقة المحدودة" حصة "بي.بي" في حقل الرميلة النفطي العملاق في العراق، وستكون بالشراكة مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية، وهي من شركاء الشركة البريطانية في الموقع.

وأكدت "بي.بي" في بيان أن المشروع المشترك الجديد بالعراق الذي قالت إنه سيسمح لها و"بتروتشاينا" بمواصلة الاستثمار في حقل النفط طوال مدة العقد الحالي الذي ينتهي في 2034، مبينة أن المشروع المشترك سيسمح للشركاء بالحصول على "تمويل خارجي".

اكتُشف حقل الرميلة النفطي في 1953، وينتج النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج العراق. وبدأ الإنتاج في الحقل في 2010 وتبلغ طاقته حوالي 2.1 مليون برميل يوميا. وجرى إنتاج حوالي 1.5 مليون برميل يوميا في 2020.

يعتبر فصل أصول النفط والغاز وسيلة لتحول "بي.بي" نحو الطاقة المتجددة. وبدأت "بي.بي" و"إيني" محادثات في مايو لدمج عمليات النفط والغاز في أنغولا لتشكيل واحدة من أكبر شركات الطاقة في إفريقيا.

المصدر: "رويترز"