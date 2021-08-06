 
مباشر

نقل مركب خوفو من الأهرامات إلى المتحف الكبير (فيديو)

متفرقات

نقل مركب خوفو من الأهرامات إلى المتحف الكبير (فيديو)
twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qzy9

انطلقت مساء اليوم، الجمعة، عملية نقل مركب خوفو، الذي عثر عليه عام 1954، بالجهة الجنوبية لهرم خوفو، من داخل متحفه بمنطقة آثار الهرم.

وتم نقل المركب باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بعد، والتي تم استقدامها خصيصا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة بكامل هيئته دون تفكيك، لمكان عرضه الجديد بالمتحف المصري الكبير.

واكتشفت مراكب خوفو المعروفة باسم "مراكب الشمس" منتصف الخمسينات من القرن الماضي، على يد الكاتب الصحفي والأثري المعروف كمال الملاخ، في 26 مايو عام 1954، عندما تم الكشف عن حفرتين مسقوفتين عند قاعدة هرم خوفو الجنوبية، عُثر في قاع إحداهما على سفينة مفككة إلى أكثر من 1200 قطعة، مصنوعة من خشب الأرز‏.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا