نقل مركب خوفو من الأهرامات إلى المتحف الكبير (فيديو)

انطلقت مساء اليوم، الجمعة، عملية نقل مركب خوفو، الذي عثر عليه عام 1954، بالجهة الجنوبية لهرم خوفو، من داخل متحفه بمنطقة آثار الهرم.

وتم نقل المركب باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بعد، والتي تم استقدامها خصيصا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة بكامل هيئته دون تفكيك، لمكان عرضه الجديد بالمتحف المصري الكبير.

واكتشفت مراكب خوفو المعروفة باسم "مراكب الشمس" منتصف الخمسينات من القرن الماضي، على يد الكاتب الصحفي والأثري المعروف كمال الملاخ، في 26 مايو عام 1954، عندما تم الكشف عن حفرتين مسقوفتين عند قاعدة هرم خوفو الجنوبية، عُثر في قاع إحداهما على سفينة مفككة إلى أكثر من 1200 قطعة، مصنوعة من خشب الأرز‏.

النهارده موكب نقل مركب الملك خوفو..♥️♥️ pic.twitter.com/xlVh7hHzEc — Manar..❤𓂀𓋹 (@mana8_999999205) August 6, 2021

المصدر: RT