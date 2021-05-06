الأردن.. العثور على توابيت حجرية ونقوش أثرية بمنزل في إربد (صور)

عثرت الأجهزة الأردنية المختصة على تابوتين حجريين كاملين وبقايا ثالث ضمن محتويات أثرية في مدفن يرجح ارتباطه بالعصر البيزنطي، وذلك في تجويف صخري أسفل منزل بمحافظة إربد.

وذكرت مصادر مطلعة أن مالك المنزل القديم أبلغ عن تشققات قادت إلى الموقع قبل توجه عناصر أمنية لإجراء مسح ميداني شامل بحضور أحد الخبراء.

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العثور على توابيت حجرية وقطع أثرية أسفل منزل في إربد تعود للفترة البيزنطية pic.twitter.com/qre1QCVpbV — مصطفى الرياشي. لاتتردد بسؤال. لياقه بدنيه وتخفيف (@Riashy47211) May 6, 2021

وقال زياد غنيمات مدير آثار إربد: "يحتوي المدفن على تابوتين يعودان لعصور أثرية إضافة إلى أحجار بازلتية كبيرة الحجم وهناك أكثر من مدخل للموقع".

وأكد غنيمات التحفظ على المدفن ومحتوياته وتوقيع صاحب المنزل على تعهد خطي بعدم العبث تحت طائلة المسؤولية والمساءلة القانونية.

وأشار إلى أن دائرة الآثار العامة تمتلك الحق والصلاحية بنقل محتويات المدفن في الوقت المناسب.

المصدر: "عمون"