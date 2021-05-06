 
مباشر

الأردن.. العثور على توابيت حجرية ونقوش أثرية بمنزل في إربد (صور)

متفرقات

الأردن.. العثور على توابيت حجرية ونقوش أثرية بمنزل في إربد (صور)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qc96

عثرت الأجهزة الأردنية المختصة على تابوتين حجريين كاملين وبقايا ثالث ضمن محتويات أثرية في مدفن يرجح ارتباطه بالعصر البيزنطي، وذلك في تجويف صخري أسفل منزل بمحافظة إربد.

وذكرت مصادر مطلعة أن مالك المنزل القديم أبلغ عن تشققات قادت إلى الموقع قبل توجه عناصر أمنية لإجراء مسح ميداني شامل بحضور أحد الخبراء.

وقال زياد غنيمات مدير آثار إربد: "يحتوي المدفن على تابوتين يعودان لعصور أثرية إضافة إلى أحجار بازلتية كبيرة الحجم وهناك أكثر من مدخل للموقع".

وأكد غنيمات التحفظ على المدفن ومحتوياته وتوقيع صاحب المنزل على تعهد خطي بعدم العبث تحت طائلة المسؤولية والمساءلة القانونية.

وأشار إلى أن دائرة الآثار العامة تمتلك الحق والصلاحية بنقل محتويات المدفن في الوقت المناسب.

المصدر: "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا