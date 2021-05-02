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شاهد.. بيع لوحة أرقام سيارة في دبي بمبلغ يفوق 10 ملايين دولار

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شاهد.. بيع لوحة أرقام سيارة في دبي بمبلغ يفوق 10 ملايين دولار
Reuters Christopher Pike
دبي.
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شهد مزاد خيري في دبي، السبت، بيع لوحة أرقام سيارة بمبلغ 38 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 10.3 مليون دولار أمريكي، دعما لحملة خيرية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم في هيلتون دبي الحبتور سيتي بيع رقم المركبة "AA 9" بـ 38 مليون درهم في مزاد أنبل رقم الداعم لحملة 100 مليون وجبة، برعاية رئيس مجلس دبي الرياضي الأكبر في المنطقة، الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتقديم الطعام في 30 دولة خلال شهر رمضان.

وعرضت في المزاد الخيري سلسلة من الأرقام المميزة للوحات المركبات والهواتف النقالة التي يعود ريعها لدعم حملة "100 مليون وجبة" المبادرات العالمية لحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بالتعاون مع "الإمارات للمزادات"، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات".

ويعتبر "AA 9" بالتالي ثاني أغلى رقم سيارة في العالم، ولم يكشف عن شخصية المشتري للرقم المميز.

المصدر: "البيان" + "الإمارات"

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