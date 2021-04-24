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شاهد.. تصميم غريب لمنزل مقلوب في رومانيا (فيديو)

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شاهد.. تصميم غريب لمنزل مقلوب في رومانيا (فيديو)
RT
شاهد.. تصميم غريب لمنزل مقلوب في رومانيا
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر منزلا غريب التصميم في مدينة جورج في جنوب غرب رومانيا.

وشيد صاحب المنزل كل أجزائه من الداخل والخارج بشكل مقلوب مع حرصه على كل تفاصيل البناء التى تبرز منزله في هيئة مميزة وجذابة.

وللوهلة الأولى يمكن للمرء أن يتخيله وكأنه سقط من السماء، حيث أن سقف المنزل موضوع على العشب، أما الجزء الداخلي منه فيبدو وكأنه عاديا تماما، باستثناء حقيقة أن الأثاث والمعدات الصحية موضوعة على السقف.

وشيد مالك المنزل ألكس ديكو مسكنه على هيكل معدني في 3 أشهر فقط، ويبلغ وزن المنزل بالكامل 5 أطنان، ويرغب ألكس في إنشاء حديقة مغامرات داخل المنزل.

وتبلغ كلفة زيارة المنزل 15 ليو أي حوالي 3 يوروهات، ويمكن أن يستقبل المنزل ما يصل إلى ستة أشخاص فقط في وقت نظرا لقيود كورونا.

المصدر: وكالات

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