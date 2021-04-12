ظهور أول إشارة مرور في العالم خاصة بالإبل في الصين (صور)

ثبتت السلطات الصينية أول إشارة مرور حصرية للإبل في العالم وسط الصحراء في جبل مينغشا في دونهوانغ قانسو بالصين.

وقالت صحيفة "الشعب اليومية" إن الإشارة تهدف لتوجيه رعاة الجمال في الاتجاهات المختلفة بشكل منظم وفقا للأرصفة وممرات السيارات وتقاطع الطرق.

وأشارت إلى أن الإبل تتوقف عند الإشارة الحمراء، وتقطع الطريق عن الإشارة الخضراء.

وأفادت بأن هذا الإعداد المبدع لإشارة المرور لا يحسن المرور ويسهله فحسب، بل يخلق أيضا عنصرا جديدا من العناصر السياحية في المنطقة، حيث يمكن للسياح اكتشاف كيفية احترام الإبل لقوانين السير.

Récemment, à Dunhuang dans la province du Gansu, des feux de circulation, avec des motifs de chameau qui s'allument, sont installés dans la zone touristique de la dune Ming Sha Shan (la « montagne de sable qui chante »). #tourism#desert#dunes#camel#animals#adventurepic.twitter.com/DF2I0bH9rU — Coco Studio (@CocoStudio4) April 12, 2021

المصدر: صحيفة "الشعب" الصينية