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ظهور أول إشارة مرور في العالم خاصة بالإبل في الصين (صور)

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ظهور أول إشارة مرور في العالم خاصة بالإبل في الصين (صور)
Reuters
ظهور أول إشارة مرور في العالم خاصة بالإبل في الصين
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ثبتت السلطات الصينية أول إشارة مرور حصرية للإبل في العالم وسط الصحراء في جبل مينغشا في دونهوانغ قانسو بالصين.

وقالت صحيفة "الشعب اليومية" إن الإشارة تهدف لتوجيه رعاة الجمال في الاتجاهات المختلفة بشكل منظم وفقا للأرصفة وممرات السيارات وتقاطع الطرق.

وأشارت إلى أن الإبل تتوقف عند الإشارة الحمراء، وتقطع الطريق عن الإشارة الخضراء.

وأفادت بأن هذا الإعداد المبدع لإشارة المرور لا يحسن المرور ويسهله فحسب، بل يخلق أيضا عنصرا جديدا من العناصر السياحية في المنطقة، حيث يمكن للسياح اكتشاف كيفية احترام الإبل لقوانين السير.

المصدر: صحيفة "الشعب" الصينية

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