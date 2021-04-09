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إنقاذ الفنانة المصرية روجينا من حادث غرق في النيل (فيديو)

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إنقاذ الفنانة المصرية روجينا من حادث غرق في النيل (فيديو)
/ instagram.com/rogenaofficial/
الفنانة المصرية روجينا
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تعرضت الفنانة المصرية روجينا لحادث غرق في نهر النيل أثناء تصوير مسلسل "بنت السلطان" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ونشرت روجينا يوم الجمعة مقطع فيديو من الكواليس عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، يظهر محاولات فريق العمل إنقاذها بصعوبة.

وعلقت الممثلة المصرية قائلة: "أيمن سلامة وأحمد شفيق، هو انتوا ماعندكوش إخوات بنات، هتعملوا فيا إيه تاني؟!".

يذكر أن مسلسل "بنت السلطان" هو البطولة المطلقة الأولى لروجينا، إلى جانب النجوم باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندا موسى، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

المصدر: RT

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