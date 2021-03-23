بالفيديو.. إصابة 100 شخص في الهند إثر انهيار مدرج خلال مباراة "كابادي"

أصيب في الهند يوم الاثنين حوالي 100 شخص إثر سقوط مدرج خشبي مكتظ في ملعب كان يشهد مباراة في "الكابادي".

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ووقعت الحادثة في ملعب بمدينة سوريابيت بولاية تيلانجانا الهندية خلال حفل افتتاح البطولة الوطنية للكابادي ، وهي لعبة تحظى بشعبية كبيرة في البلاد وتجمع بين المصارعة والملاحقة.

Several injured after stand collapsing during National Kabaddi championship organised in Suryapet. Injured rushed to the hospital. The event was participated by around 1500 players from different states of India. #Telanganapic.twitter.com/LraXxuRnF1 — Aashish (@Ashi_IndiaToday) March 22, 2021

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انهيار المدرج الخشبي وقع بعد دقائق قليلة من بدء إحدى المباريات، مشيرة إلى أن المنصة حيث يجلس المتفرجون كانت تضم حوالي 1500 شخص، وهو أعلى بكثير من قدرة المدرج الاستيعابية.

المصدر: iz.ru