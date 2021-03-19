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قذيفة من دبابة إيطالية تقضي على أعداد كبيرة من الدجاج

متفرقات

قذيفة من دبابة إيطالية تقضي على أعداد كبيرة من الدجاج
Reuters
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قتلت دبابة تابعة للجيش الإيطالي عددا كبيرا من الدجاج بعد أن أطلقت بالخطأ قذيفة على مزرعة دواجن بشمال شرق البلاد خلال تدريبات بالذخيرة الحية.

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وأوضحت وكالة أنباء "أنسا" أن الحادث وقع عندما كانت مدرعة قاتلة للدبابات من طراز "سينتاورو" تابعة للواء المضاد للدبابات "بوتسوولو دل فريولي" تشارك في مناورات ليلية في ميدان رماية بالقرب من مدينة فيفارو، التي تبعد عن شمال البندقية مسافة ساعة بالسيارة.

وتسببت القذيفة "الطائشة" في مقتل عدد كبير من الدجاج، كما انهار قسم من المبنى الذي كان يؤوي هذه الدواجن.

وفتح المدعي العام في مقاطعة بوردينوني تحقيقا بالخصوص، وأوقف المركبات المدرعة الأربع التي كانت تشارك في هذه التدريبات.

المصدر: أنسا

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