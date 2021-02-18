 
مباشر

بالفيديو.. الشيف التركي بوراك يطير في سماء دبي

متفرقات

بالفيديو.. الشيف التركي بوراك يطير في سماء دبي
الشيف التركي بوراك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/psyd

نشر الشيف التركي، بوراك أوزدمير، مقطع فيديو له وهو يحلق في سماء دبي.

إقرأ المزيد
صحيفة
صحيفة "زمان": إغلاق مطعم الشيف التركي بوراك في دبي

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، نشر الشيف بوراك مقطع له وهو يستمتع بالانزلاق من أعلى برج "دبي مارينا" على ارتفاع 170 مترا عبر حبال طويلة ممدودة في الهواء.

وشاهد الفيديو الذي نشره بوراك ما يقارب من 7 ملايين شخص حول العالم.

يذكر أن مطعم بوراك في دبي استضاف العديد من مشاهير العالم.

ونال الشيف التركي شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها خلال طهيه الطعام.

المصدر: "إنستغرام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا