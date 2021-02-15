صحيفة "زمان": إغلاق مطعم الشيف التركي بوراك في دبي

أفادت صحيفة "زمان" التركية نقلا عن مكتب دبي الإعلامي، بأن السلطات الإماراتية أغلقت فرع مطعم الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير بدبي، بسبب "انتهاكه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا".

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هذا ولم يعلق الشيف التركي على إغلاق المطعم الخاص به في دبي، المعروف باسم "CZN Burak".

تجدر الإشارة إلى أن مطعم الشيف بوراك لقي نجاحا كبيرا في دبي بالرغم من افتتاحه منذ فترة قصيرة، لا سيما بعد ترحيب برج "خليفة" بافتتاح المطعم من خلال رسالة مضيئة وهذا ما حصد ملايين المشاهدات، وكان من أفضل الإعلانات للمطعم، بحسب "زمان".

واستضاف مطعم الشيف بوراك العديد من المشاهير حول العالم، من بينهم لاعب كرة القدم، كريستيانو رونالدو.

المصدر: "زمان"