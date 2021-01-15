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المحكمة الروسية تحجب موقع أسلحة أمريكيا

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المحكمة الروسية تحجب موقع أسلحة أمريكيا
Sputnik Anton Vergun
صورة أرشيفية
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اتخذت المحكمة الروسية قرارا بحجب موقع com. thefirearmblog الإلكتروني الأمريكي المتخصص في أسلحة العالم.

ويسلط الموقع الضوء على مواصفات الأسلحة المختلفة وسبل الرماية منها ومميزاتها وخصوصياتها.

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وذلك بعد أن عثر المدعي في منطقة ميليكيسكي بمقاطعة أوليانوفسك في شبكة العنكبوت على موقع إلكتروني فاجأه بدعاية سافرة لمختلف أنواع الأسلحة حيث يرمي الشباب من الرشاشات بالرصاص المتفجر والخارق للدروع المحظور في روسيا.

وعلاوة على ذلك فإن الشباب يعرضون على موقعهم الإلكتروني مدافع أنتجت بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد. وأثار كل ذلك احتجاج المدعي الذي رفع دعوى قضائية على الموقع الإلكتروني الأمريكي إلى المحكمة المحلية التي وافقت عليها. وقد بدأ مقدمو خدمات الإنترنت بحجب الموقع.

يذكر أن المحكمة الروسية  اتخذت قرارا لأول مرة بحجب موقع الأسلحة بموجب المادة 27.1 للقانون الجنائي الروسي التي استخدمت سابقا لحجب المواقع الإباحية فقط.

المصدر:Mash

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