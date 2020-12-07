روسيا.. حجم صادرات الأسلحة في 2020

أعلنت "روس أبورون إكسبورت"، الشركة المسؤولة عن صادرات الأسلحة الروسية، أنها صدرت أسلحة ومعدات عسكرية من روسيا خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2020 بقيمة 10 مليارات دولار.

وقال سيرغي شيميزوف رئيس مجموعة "روستيخ" الحكومية، التي تضم "روس أبورون إكسبورت"، للصحفيين اليوم الاثنين: "حتى الآن، تم تصدير بالفعل حوالي 10 مليارات، وأعتقد أنه بحلول نهاية ديسمبر 2020 سنصل إلى الأهداف المخطط لها. جرت العادة أن يتم تصدير شحنات بالحد الأقصى في نهاية العام".

ومن المخطط أن تصدر "روس أبورون إكسبورت" في 2020 أسلحة ومعدات عسكرية بما لا يقل عن 13.7 مليار دولار.

وتعتبر روسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، حيث استحوذت في 2019 على 21% من مبيعات الأسلحة العالمية، وفقا لمعهد "SIPRI".

المصدر: نوفوستي