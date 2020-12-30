تفاجأ سكان منطقة تشيليابينسك الروسية أثناء تجولهم في الغابة القريبة، عند رؤيتهم العديد من أشجار البتولا من دون لحاء، ما أثار قلقهم وتخوفهم من موت هذه الأشجار.

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وتشير قناة "جنوب الأورال" التلفزيونية، إلى أن هذه المجموعة من أشجار البتولا تقع على مقربة من الطريق السريع М5 بالقرب من مدينة مياس. ويفيد شاهد عيان، بأن لحاء هذه الأشجار اختفى من الأرض إلى أعلى بعض الشيء من طول الإنسان.

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ويضيف، يبدو أن هذا من عمل بعض الحرفيين الذين يستخدمون لحاء البتولا في أعمالهم الفنية اليدوية. ولكن أشجار البتولا من دون اللحاء مهددة بالجفاف والموت. لذلك أطلب من الجميع وأدعوهم إلى عدم شراء المنتجات المصنوعة من لحاء البتولا. وقد اعتبر البعض هذا العمل بربريا.

ووفقا للخبراء، إن هذه ليست مسألة جمع لحاء البتولا، بل يبدو أن شخصا ما يريد تدمير هذه الأشجار وموتها. لأن جمع لحاء البتولا للحرف اليدوية مسموح به في فصل الربيع وبكميات صغيرة، وليس بهذه الكمية الكبيرة. إنها عملية بربرية.

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ويشير أحد الشهود، إلى أنه ليس مستبعدا أن يكون الهدف من هذه العملية هو تدمير الأشجار ومن ثم الاستفادة من هذه المساحة في البناء.

ووفقا لأحد الخبراء، عندما تفقد الأشجار اللحاء تصبح عرضة للآفات ومسببات أمراض مختلفة، ما يؤدي في النهاية إلى تعفنها وموتها.

المصدر: فيستي. رو