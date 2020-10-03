روسيا.. العثور على وثيقة مكتوبة على لحاء البتولا تعود للقرن الرابع عشر

عثرت بعثة معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية خلال عمليات الحفر في مدينة فيليكي نوفغورود، على وثيقة مكتوبة على لحاء شجرة البتولا تعود للقرن الرابع عشر الميلادي.

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ويشير بيان المكتب الاعلامي للمعهد، إلى أن "علماء الآثار عثروا خلال عمليات الحفر في شارع فوزدفشنسكي، على الجزء النهائي لوثيقة تحمل الرقم 1132،مكتوبة على لحاء خشب البتولا ، فيه سطرين ونصف السطر". وهذا الجزء هو قيد الدراسة حاليا.

ويضيف المكتب الاعلامي، "يمكن فقط أن نذكر، أن كاتبها يسأل المرسل إليه"من يقاتل من أجل قرية فولوك" ويطلب منه أيضًا إبلاغه ما إذا كان يجب الحذر من هذه القوة العسكرية".

Institute of Archeology RAS

ويشير علماء الآثار، إلى أنه يحتمل أن تكون هذه الوثيقة قد كتبت وأرسلت من منطقة تقع شرق مقاطعة نوفغورود، في حوض نهر دفينا الشمالي وبحيرة أونيغا، أي في مقاطعتي ولوغدا وأرخانغيلسك الحاليتين. ويمكن القول مبدئيا إن تأريخ الرسالة نفسها ، يعود إلى الربع الثالث من القرن الرابع عشر ، لأن علماء الآثار عثروا في الأرض المجاورة للطريق، على ختم عمدة نوفغورود يوري إيفانوفيتش ، الذي شغل هذا المنصب في 1354-1380.

المصدر: نوفوستي