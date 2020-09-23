اكتشاف مقبرة من العصر السكيثي لم تمس في ​​ خاكاسيا

اكتشف علماء الآثار خلال أعمال الحفر الجارية في مقبرة بجمهورية خكاسيا في روسيا، قبورا لم يمسها اللصوص تعود إلى حضارة تاجار (العصر الحديدي المبكر).





ووفقا للمكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية، "عثر العلماء في هذه القبور على هياكل عظمية لأربعة أشخاص في نفس الوضعية التي دفنوا فيها ومعهم أسلحة برونزية ومرايا دائرية ومشط صغير مصنوع من القرن. وبجانب كل منهم أوان خزفية كبيرة ذات حواف واسعة بحالة جيدة.

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ويشير المكتب الإعلامي، إلى أن علماء الآثار كانوا محظوظين هذه المرة، لأنه "في أغلب الأحيان يعثر العلماء على قبور التاجار منهوبة وليس فيها سوى بعض الأشياء فقط".

ويضيف المكتب، "من بين القطع الأثرية المثيرة للاهتمام التي وجدت في هذه القبور، مجموعة الأسلحة (فأس وخنجر أكيناك) التي اكتشفت بجوار هيكل عظمي لامرأة، وهذا يشير إلى مشاركة المرأة في الطبقة العسكرية".

وعثر علماء الآثار في قبر آخر على أربعة هياكل عظمية تعود لرجلين وامرأة وطفل. وكان بجانب الرجال فأس وخناجر، يعتقد أنها مصنوعة من البرونز.

وسوف تنقل جميع هذه القطع الأثرية إلى نوفوسيبيريك لترميمها، ومن ثم تعاد إلى المتحف الوطني في خكاسيا.

المصدر: نوفوستي