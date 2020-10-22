ردود فعل غاضبة بعد انتشار فيديو لسعودية بإطلالة "فاضحة" خلال إعلان عطور!

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو، تظهر فيه عارضة سعودية تدعى أنسام، أثناء إعلانها عن أحد منتجات العطور، وهي ترتدي ملابس وصفت بـ"الفاضحة".

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وظهرت الشابة السعودية بفستان متشابك من الأعلى بلون أسود، يكشف عن صدرها وبطنها، وأثار مقطع الفيديو ردود فعل واسعة طغى عليها الغضب والاستنكار.

حيث طالب البعض بحظر تطبيق "سناب شات" الذي ظهرت من خلاله، والذي بات اليوم مساحة حرة للجميع لنشر أي شيء دون قيود أو رقابة.

واعتبر البعض الآخر أن الإعلان يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي، وأنه ليس للعطر وإنما لجسد العارضة الذي وصفوه بالرخيص، متبرئين منها داعين أن لا يقول أحد إنها سعودية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشعل بها أنسام غضب أبناء شعبها، فقد ظهرت في وقت سابق وهي ترتدي روب حمام لتقدم نصائحها الجمالية للفتيات، ثم تكشف عن صدرها بطريقة خادشة للحياء، بحسب ما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

لاهي سعوديه ولا شي..السعوديه ماتقول اجا على وجي😐..لا تلصقون هالعالم فينا..الله يستر علينا دنيًا واخره https://t.co/RRBbdqTZZO — أسماء بنت ابراهيم (@shyhansh) October 20, 2020

مودل سعودية تثير الجدل بفيدوهات خادشة عبر SC pic.twitter.com/fkSfqNdy1w — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) July 1, 2020

وشذا العطر الرخيص!!!المقطع كله رخص ب رخص https://t.co/mUceCwtfYr — فيديتش الموغي وارا (@VIDIC___15) October 20, 2020

المصدر: وكالات