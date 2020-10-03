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فيديو لسعودية بملابس فاضحة في شوارع جدة يثير غضبا واسعا!

مجتمع

فيديو لسعودية بملابس فاضحة في شوارع جدة يثير غضبا واسعا!
تويتر
فيديو لسعودية بملابس فاضحة في شوارع جدة يثير غضبا واسعا!
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أثار فيديو متداول لفتاة سعودية غضبا واسعا في المملكة، حيث ظهرت بملابس مكشوفة وهي تتجول في شوارع مدينة جدة.

وأظهرت عدة مقاطع الفتاة بملابس اعتبرها العديد فاضحة خاصة أن صدرها وبطنها كانا مكشوفين، تارة في سيارة، وتارة أخرى وهي تتجول مع صديقتها في الشارع العام.

وعبر مغردون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال وسم "متعرية جدة"، عن غضبهم مما اعتبروه وقاحة الفتاة، وتباهيها بالفعل الذي تقوم به على مرآى من الجميع، في دولة ذات مجتمع محافظ، مطالبين بالقبض عليها ومحاسبتها.

المصدر: وكالات

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