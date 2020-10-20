برازيلية تنافس المصريين على الرقص وتثير ضجة.. والهيئات المختصة تعلق! (صور+ فيديو)

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة في مصر، حيث ظهرت شابة وهي ترقص في المهرجان الشعبي "اخواتي" لفرقة الصواريخ، في أحد صالونات التجميل، بطريقة لافتة.

وتبين أن الراقصة برازيلية وتدعى لورديانا، تعيش في مصر منذ فترة، وتعطي دروسا في الرقص، بحسب ما ظهر عبر صفحتها الشخصية بـ"انستغرام".

وتصدر اسم لورديانا قائمة الأكثر تداولا في مصر عبر موقع "تويتر"، وأثار ضجة وجدلا بين النشطاء، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية لفحص الفيديو الذي ظهرت فيه.

وقال مصدر أمني إن المقطع لم يتضمن أي ايحاءات جنسية طوال مدته، كما أن الراقصة ظهرت مرتدية ملابسها الطبيعية، وأنها لم تكن ترتدي بدلة رقص مخالفة للشروط القانونية، حتى يتم اتخاذ الإجراءات ضدها.

وأوضخ المصدر، أن الفيديو كان داخل مكان مغلق في مركز تجميل برازيلي بالقاهرة، وبالتالي لا توجد مخالفة الرقص دون ترخيض، لأن الرخصة تعطى عندما يكون الرقص في الأماكن العامة، مثل الحفلات والفنادق والملاهي الليلية، ووفق الاشتراطات القانونية.

وتابع أن جهات الأمن تراجع الموقف القانوني للراقصات الأجنبيات في مصر، للتأكد من سلامة موقفهن القانوني من خلال إجراءات الإقامة، وسداد الضرائب المستحقة على عملهن.

من جهته، قال طارق عبد المحسن، مدير أعمال الراقصة لورديانا: "إن لورديانا راقصة محترفة متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، وتعمل على تدريب الفتيات فى الجيم، مضيفا أن: "لورديانا تعشق الفنانة سامية جمال وفيفى عبده".

المصدر: وكالات