تونس.. القبض على شخص يخفي أسلحة عثمانية (صورة)

ألقت شرطة بن عروس بتونس يوم الأحد القبض على شخص أعد غرفة سرية تحت منزله لإخفاء أسلحة تركية تعود للعهد العثماني.

وقال مصدر أمني تونسي لـ"موزاييك" إنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت يوم أمس السبت للشرطة بحمام الأنف، بالاحتفاظ بكهل من سكان حمام الأنف الجنوبية بعد الكشف عن وجود ممر سري تحت منزله يودي إلى غرفة سرية تحوي أسلحة من العهد العثماني.

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وأشار المصدر إلى أن السلطات عثرت على مسدسين وبندقية وسيفين ومدية بداخل الغرفة، وآلات ومعدات للتنقيب عن الآثار.

وأضاف أن الموقوف تمت إحالته للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية لاستكمال التحقيقات معه.

المصدر: "موزاييك"