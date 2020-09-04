منذ تفشي فيروس كورونا.. عمرو دياب يحيي أول حفل فني في السعودية

أعلنت شركة مشغلة لسفن سياحية فارهة في السعودية أن الفنان عمرو دياب سيحيي حفلا فنيا على متن رحلتها الثانية في مياه البحر الأحمر في أول ظهور من نوعه للنجم المصري منذ انتشار كورونا.

وقالت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية، يوم الجمعة، إن عمر دياب سيقدم حفلة غنائية على متن السفينة التي ستنطلق يوم 13 سبتمبر الجاري، وتتوقف في أكثر من محطة خلال مدة الرحلة التي تستمر لأربعة أيام.

وأضافت أن حضور الحفلة من ضمن تكلفة الحجز في الرحلة، والتي تبدأ من 10465 ريالا (نحو 2800 دولار) للشخص الواحد.

استعد لحفلة رائعة خلال رحلة كروز مع الفنان عمرو دياب في ١٣ سبتمبر. عِش أجواءً تنضح بالفخامة والألحان الجميلة في رحلة لا تُنسى. احجز رحلة كروز اليوم. باقي ٤ أيام ويتم إغلاق الحجز. حضور الحفلة من ضمن مزايا الباقة.

#ابحرفيالصيف#عيشها#روح_السعوديةpic.twitter.com/JNbwAylLVW — Red Sea Spirit (@RedSeaSpirit) September 4, 2020

وكانت الشركة قد أطلقت في أغسطس، أول رحلة سياحية من نوعها في البلاد، وعلى متنها 450 راكبا، بينهم فنانون ونجوم كرة قدم، حيث انطلقت من ميناء الملك عبد الله في مدينة رابغ قرب جدة، لتتوقف في محطة الرأس الأبيض البحرية في منطقة تبوك، قبل أن تعود لنقطة الانطلاق في رحلة كان مخططا لها أن تستغرق ثلاثة أيام.

واشتبه الفريق الصحي على متن السفينة في ثالث أيام الرحلة، بإصابة أحد الأشخاص بفيروس كورونا حيث تم عزله، وتوجيه باقي الركاب للبقاء في أجنحتهم، فيما عادت السفينة لميناء الانطلاق قبل أن يتم نقل المشتبه بإصابته بكورونا إلى المستشفى، فيما تم حصر المخالطين له وتعليق باقي الرحلات بشكل مؤقت.

وقالت الشركة الحكومية إنها تتخذ الإجراءات الوقائية المتبعة من قبل وزارة الصحة لضمان سلامة ركابها.

المصدر: وسائل إعلام سعودية